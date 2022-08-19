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Аргументы Недели Общество 13+

Рекрутер Данина заявила, что на рынке труда резко увеличился спрос на специалистов по ремонту техники

, 09:05

Рекрутер Данина заявила, что на рынке труда резко увеличился спрос на специалистов по ремонту техники
ремонт, https://unsplash.com/photos/IpTPp_aPbYE

Рекрутер Наталья Данина заявила, что санкции Запада привели к ограничению поставок в РФ различной электроники, вследствие чего в стране увеличился спрос на специалистов по ремонту техники.

Наталья Данина уточнила, что на российском рынке по-прежнему нужны IT-специалисты, однако новый тренд – работники, умеющие собирать нечто новое из старого.

Как отметила рекрутер в беседе с Радио Sputnik, зарплата людей, которые могут качественно отремонтировать то или иное оборудование, в настоящий момент не отличается от доходов офисных работников.

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