Россияне считают странными общий поход на обед и обязательную спортивную активность на работе

Среди самых странных корпоративных правил россияне назвали обязательное участие в спортивных активностях и общий поход на обед. Об этом сообщает RT со ссылкой на опрос сервиса «Зарплата.ру».
В исследовании приняли участие 1720 действующих работников в возрасте от 18 до 55 лет.
Отмечается, что 28% назвали странными необходимость отпрашиваться на перерывы, перекуры, походы в туалет, на обед у руководства, а 18% выделили обязательное участие в корпоративных спортивных активностях, общий поход на обед отделом.
Из исследования следует, что 60% респондентов верят в необходимость корпоративных традиций, но не поддерживают нетрадиционные общеобязательные правила.