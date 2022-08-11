Россияне считают странными общий поход на обед и обязательную спортивную активность на работе

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11 августа 2022, 09:25 Источник: RT

Konstantin Kokoshkin/ globallookpress.com

Среди самых странных корпоративных правил россияне назвали обязательное участие в спортивных активностях и общий поход на обед. Об этом сообщает RT со ссылкой на опрос сервиса «Зарплата.ру».

В исследовании приняли участие 1720 действующих работников в возрасте от 18 до 55 лет.

Отмечается, что 28% назвали странными необходимость отпрашиваться на перерывы, перекуры, походы в туалет, на обед у руководства, а 18% выделили обязательное участие в корпоративных спортивных активностях, общий поход на обед отделом.

Из исследования следует, что 60% респондентов верят в необходимость корпоративных традиций, но не поддерживают нетрадиционные общеобязательные правила.