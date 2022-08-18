Лидер справедливороссов Миронов пожаловался в прокуратуру на президента РПЛ Алаева из-за его высказываний о Крыме

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18 августа 2022, 17:57 Источник: РИА Новости

Президент Российской премьер-лиги Александр Алаев. Фото: Edgar Breshchanov/globallook.com

Сергей Миронов, лидер партии «Справедливая Россия — За правду» написал заявление в прокуратуру с просьбой проверить высказывания президента Российской футбольной премьер-лиги Александра Алаева.

В июле глава РПЛ заявлял, что футбольные клубы Крыма не могут выступать в российских соревнованиях, поскольку ФИФА и УЕФА не признают полуостров территорией России. Миронов счел эти слова неприемлемыми.

«Президент Российской премьер-лиги Александр Алаев заявил, что футбольные команды из Крыма не могут участвовать в российских соревнованиях <...> То есть Конституция этому чинуше не указ? Написал генпрокурору, пусть проверит!» — написал Миронов в своих соцсетях.

Алаев избран на пост президента РПЛ 16 августа. Он был единственным кандидатом на эту должность. До этого он исполнял обязанности главы РПЛ.