Генеральный секретарь РФС Александр Алаев избран на пост президента Российской премьер-лиги

На пост президента Российской премьер-лиги был избран генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале премьер-лиги.
Как передается в сообщении, члены общего собрания РПЛ единогласно проголосовали за избрание Алаева президентом лиги сроком на пять лет.
Уточняется, что он был единственным кандидатом на пост руководителя премьер-лиги. Перед своим назначением Алаев был исполняющим обязанности президента РПЛ.
Александр Алаев является восьмым президентом премьер-лиги. До него РПЛ возглавлял Ашот Хачатурянц, но 27 июня он покинул пост.