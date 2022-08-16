Генеральный секретарь РФС Александр Алаев избран на пост президента Российской премьер-лиги

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16 августа 2022, 13:26

Александр Алаев слева, на награждении серебряными медалями игроков ФК «Спартак» / Stupnikov Alexander / http://www.globa

На пост президента Российской премьер-лиги был избран генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале премьер-лиги.

Как передается в сообщении, члены общего собрания РПЛ единогласно проголосовали за избрание Алаева президентом лиги сроком на пять лет.

Уточняется, что он был единственным кандидатом на пост руководителя премьер-лиги. Перед своим назначением Алаев был исполняющим обязанности президента РПЛ.

Александр Алаев является восьмым президентом премьер-лиги. До него РПЛ возглавлял Ашот Хачатурянц, но 27 июня он покинул пост.