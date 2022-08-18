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Аргументы Недели Общество 13+

Для тушения пожара в Рязанской области будет применяться метод встречного отжига

, 16:23 Источник: Telegram

Для тушения пожара в Рязанской области будет применяться метод встречного отжига
лесной пожар, https://unsplash.com/photos/XGGmhortdtA

В правительстве Рязанской области в четверг сообщили, что авиапожарные в целях стабилизации лесопожарной обстановки на территории региона применят метод контролируемого встречного отжига.

Согласно последней информации, все необходимое оборудование и снаряжение для данного процесса у авиапожарных есть. Отметим, что при методе встречного отжига пущенное навстречу пламя сжигает горючие материалы на пути основной стены огня.

Ранее сегодня в Разанскую область для борьбы c огнем прибыли четырнадцать специалистов Приволжского авиаотделения Авиалесоохраны. Скоро в регион приедут тринадцать авиапожарных Абаканского авиаотделения, а также пятнадцать – Омского авиаотделения.

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