Аналитики сообщили, что большинству россиян для счастья необходимы рост зарплаты, смена работы и получение новых знаний

Аргументы Недели → Общество 13+

18 августа 2022, 10:37

девушка с воздушными шарами, https://unsplash.com/photos/noydSJIWMSg

Аналитики провели исследование и выяснили, чего россиянам не хватает для счастья. Результаты опроса показали, что 93% граждан Российской Федерации хотят изменить хотя бы одну из сфер своей жизни.

Согласно данным исследования, чаще всего респонденты говорили о необходимости роста зарплаты (78%), смены места работы (43%) и получения дополнительных знаний (38%).

Как сообщает RT, для более чем трети граждан РФ необходим хороший отдых (30%), а 19% признались, что им помогла бы обычная прогулка по парку или лесу. По 17% россиян заявили, что для счастья им не хватает повышения по службе и премии.

Для 16% участников опроса рецептом для того, чтобы стать счастливыми, стало бы появление нового хобби, а для 14% – помощь врача или персонального коуча. Жизнь стала бы лучше с появлением новых друзей у 13% респондентов, а у 11% – с появлением нового партнера.