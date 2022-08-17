Психолог Екатерина Приходько напомнила о пользе дыхательных упражнений для крепкого сна

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17 августа 2022, 09:34

Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Психолог Екатерина Приходько дала несколько советам людям, страдающим бессоницей, у кого проблемы со сном. Кандидат психологических наук отметила, что некоторых людей перед сном начинают одолевать навязчивые мысли, и с этим состоянием можно бороться с помощью специальных упражнений, - сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Есть простое упражнение, оно используется при работе с навязчивыми мыслями, помогает заснуть. Приходько учит: нужно дотронуться до пяти предметов, увидеть четыре вещи, услышать три звука, почувствовать два запаха и что-нибудь одно попробовать. Специалист отметила, что важно делать это очень медленно и осознанно: чувствовать текстуру материалов, внимательно рассматривать какой-то объект. Таким образом внимание переключается на другие темы.

По совету психолога, при мыслях о проблемах можно письменно проанализировать тревожные ситуации. Для этого нужно описать на бумаге конкретную проблему, три ее причины и три пути решения. Это поможет взглянуть на ситуацию под другим углом.

Эксперт также напомнила о пользе дыхательных упражнений для сна. Простые дыхательные упражнения перед сном помогают снизить накал страстей. Можно начать с десяти глубоких вдохов и выдохов.