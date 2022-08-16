Генпрокуратура утвердила обвинение по делу о продаже детей иностранным гражданам

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16 августа 2022, 22:34 Александр Крохмаль, Журналист

Как стало известно, первый заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин утвердил обвинительное заключение в отношении шести обвиняемых по делу о торговле детьми. Фигурантами большого расследования стали один из руководителей ООО «Росюрконсалтинг», двое гинекологов, две суррогатных матери и эмбриолог. Все эти люди обвиняются по п. «в» ч.3 ст. 127.1, также ч.3 ст.30 и п. «а», п. «в» ч.3 ст.127.1 УК РФ.

Материалы дела гласят, что обвиняемые создали преступную группировку, и за денежные суммы, получаемые от генетических родителей, организовывали незаконное проведение процедур ЭКО «заранее приисканным суррогатным матерям» с использованием донорских яйцеклеток. После того как суррогатные матери рожали детей в московских и петербургских клиниках, младенцев передавали иностранным гражданам как на территории РФ, так и за её пределами.

В деле говорится, что для маскировки преступники предоставляли в органы ЗАГС заведомо ложные сведения о новорождённых, на основании которых выдавались свидетельства о рождении детей, и уже потом – визы и загранпаспорта. Клиентам были переданы 18 младенцев. Помимо всего прочего, 6 новорождённых, один из которых потом скончался, ожидали переправки через границу и передачи родителям. Все эти незаконные сделки были успешно пресечены правоохранителями.