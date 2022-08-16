Исполнительный директор АТОР Ломидзе заявила, что турпоток из РФ в Европу с начала года упал на 90-95 процентов

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16 августа 2022, 16:35 Источник: РИА "Новости"

турист, самолет, https://unsplash.com/photos/bMIlyKZHKMY

Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе заявила во вторник, что туристический поток из России в Европу с начала 2022 года упал на 90-95 процентов по сравнению с периодом до пандемии COVID-19.

Майя Ломидзе уточнила, что турпоток в Европу по итогам первых семи месяцев текущего года составил лишь 5-10 процентов от того объема, который регистрировался специалистами АТОР в доковидное время.

В июле в ассоциации заявили, что количество отдыхающих в европейских государствах граждан Российской Федерации сократилось с миллионов до нескольких десятков тысяч.