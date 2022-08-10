Прекращено сотрудничество между Латвией и Россией в сфере туризма

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10 августа 2022, 14:46 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Соглашение между правительствами Латвии и России о сотрудничестве в сфере туризма приостановлено, сообщается в заявлении МИД в официальном издании «Латвияс Вестнесис».

Указанное соглашение было подписано в Москве 20 декабря 2010 года, но приостановлено с 1 августа текущего года.

Латвийские социальные сети уже сообщали, что с 1 августа также были приостановлены действия договоров между Латвией и Россией об экономическом сотрудничестве и договора между Латвией и Россией об упрощении взаимных поездок между жителями приграничных районов двух стран.

Также 16 мая было приостановлено действие соглашения между правительствами Латвии и России о предотвращении двойного налогообложения и уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и капитал и протокола к нему.

Также 16 мая было приостановлено действие статьи 13 Соглашения между правительствами Латвии и России о социальной защите российских военных пенсионеров и членов их семей, проживающих на территории Латвии.

Статья 13 соглашения предусматривала, что в соответствии с международной практикой Латвия обеспечивает очистку, благоустройство и сохранение мемориальных сооружений и мест массового захоронения воинов на территории страны, а также не создает препятствий для захоронения умерших военных пенсионеров и членов их семей и совершение погребальных обрядов.

Точно так же российская сторона обеспечивает очистку мемориальных зданий и мест захоронения латышей, ливов и граждан Латвии, погибших в результате войн и репрессий на территории России.