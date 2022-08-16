Уральский инжиниринговый центр высоких технологий создадут в Челябинской области

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16 августа 2022, 08:11 Татьяна Михайлова

Фотография предоставлена пресс-службой правительства Челябинской области

Он будет специализироваться на цифровых решениях для предприятий региона.

На базе АО «Челябинский радиозавод «Полет» будет создан Уральский инжиниринговый центр высоких технологий. Соответствующее соглашение губернатор Челябинской области Алексей Текслер заключил с АО «Мосэлектронпроект» и АО «Челябинский радиозавод «Полет» накануне в ходе Международного военно-технического форума «Армия-2022». Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

По словам Алексея Текслера, Уральский инжиниринговый центр высоких технологий будет представлять собой прообраз проектного института. К его работе планируется привлечь ученых ЮУрГУ. Соглашение предусматривает реализацию стратегий цифровой трансформации предприятий Челябинской области и АО «ОПК», в частности, разработки в сфере создания цифровых двойников, искусственного интеллекта, импортозамещения электронной компонентной базы, приборостроения, вычислительного и телекоммуникационного оборудования.

Стоит также отметить, что в ходе форума «Армия-2022» губернатор Алексей Текслер и председатель правления АО «АКБ «НОВИКОМБАНК» подписали соглашение о сотрудничестве. Благодаря документу, южноуральские предприятия смогут воспользоваться финансовыми инструментами и программами банка.

Добавим, что Алексей Текслер возглавил делегацию Челябинской области на форуме. Посетителям форума представлены разработки ряда предприятий Южного Урала.