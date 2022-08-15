Достижения Челябинской области представлены на форуме «Армия-2022»

Посетителей мероприятия знакомят с возможностями региона в сфере ОПК.
Представители Южного Урала принимают участие в международном военно-техническом форуме «Армия-2022», который проходит в Конгрессно-выставочном центре «Патриот» с 15 по 21 августа. Делегацию региона возглавил губернатор Алексей Текслер.
На сайте правительства региона сообщается, что на выставочных площадках «Патриота» Челябинская область представила свои возможности в сфере оборонно-промышленного комплекса. Коллективный стенд региона организован Агентством международного сотрудничества региона. На нем представлены разработки южноуральских предприятий: электроагрегат подвижный авиационный и снегоочиститель («Завод СпецАгрегат»), погрузчик с удаленным управлением («ДСТ-Урал»), тепловая и противопылевая маски («Второе дыхание ТМ»), переносная телескопическая модульная мачта (ТК «Велес»). На отдельных стендах экспонируются еще 10 региональных компаний.
«Уверен, что научно-деловая составляющая форума поможет предприятиям определить новые точки развития в сложившихся экономических условиях, а также установить и укрепить бизнес-контакты, а, возможно, и сформировать неожиданные и интересные решения задач по развитию ОПК», - прокомментировал заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук.
Кроме этого, во время форума правительство региона подпишет соглашение с АО «Новикомбанк». Еще одно соглашение будет заключено между правительством Челябинской области, АО «Мосэлектронпроект» и АО «Челябинский радиозавод «Полет»».
Ожидается, что в официальной церемонии открытия форума «Армия-2022» примет участие Алексей Текслер.