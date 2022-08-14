В России за сутки выявили 28 982 случая заражения коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию предоставили в воскресенье в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
По состоянию на 14 августа в Российской Федерации госпитализировали 1 790 человек, что меньше в сравнении с предшествующими сутками на 35,2%.
В оперштабе отметили, что за минувшие 24 часа в стране скончались 54 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией. За вышеуказанный период на территории России выздоровели 14 942 человека, что на 11,4% меньше в сравнении с показателями 13 августа.