Коронавирусная пандемия вполне может вернуться в «полном объёме»

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14 августа 2022, 11:18 Александр Крохмаль, Журналист

Несмотря на должные меры противодействия, коронавирусная пандемия не утихает, и продолжает создавать угрозу для человечества. Не исключается и шанс возвращения масочных режимов и всевозможных ограничений на уровне прошлых годов.

Для уставших от почти трёхлетней коронавирусной «эпопеи», это может показаться неверным решением. Но тем не менее, если возникнет необходимость, строгие меры будут приняты. На сегодня доминирующим штаммом коронавируса является африканский «омикрон», однако новые формы ковида продолжают по-прежнему выявляться в разных странах.

По данным Яндекс-статистики, в мире зарегистрировано уже почти 600 миллионов заболевших. Точная цифра – 589 877 994. Более 6 миллионов скончались от инфекции (6 434 754), и это только по официальным сведениям. По словам некоторых экспертов, ждать в ближайшее время ослабления пандемии не стоит. Инфекционист Елена Малинникова полагает, что в новом эпидсезоне возможна доминация гриппа и коронавируса. «Коронавирус, как и в прошлые годы, встраивается в общую систему острых респираторных вирусных инфекций», - считает эксперт, «К этому эпидсезону надо быть готовым. Коронавирусная инфекция будет доминировать вместе с гриппом над основными другими инфекциями».

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