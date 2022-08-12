Путин подписал указ о приравнивании одного дня службы на границе с ДНР, ЛНР и Украиной к двум

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12 августа 2022, 16:26 Источник: Официальный интернет-портал правовой информации

президент России Владимир Путин, Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool

Президент Российской Федерации Владимир Путин в пятницу подписал указ, в соответствии с которым один день выполнения задач по охране границы страны с ДНР, ЛНР и Украиной приравнивается к двум.

В тексте указа, опубликованного на официальном портале правовой информации, отмечается, что один день службы пограничников ФСБ, которые охраняют государственную границу Российской Федерации на участках, примыкающих к районам проведения спецоперации, будет засчитываться за два дня.

Данный зачет будет впоследствии идти в выслугу лет для назначения пограничникам пенсии на льготных условиях.