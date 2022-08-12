Компании по производству видеоигр сталкиваются с падением продаж

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12 августа 2022, 12:31 Есения Исмаилова

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock.com

Количество людей, играющих в видеоигры, достигнет отметки 3,2 млрд. человек.

Оставаясь дома ради своей безопасности в период пандемии, люди старались открывать для себя новые развлечения. Геймеры и любители игр расходовали средства на программные обеспечения, оборудования и аксессуары для игр. В этом году люди вернулись к привычному образу жизни, поэтому игровые компании столкнулись с резким падением продаж по сравнению с прошлым годом, сообщает The Wall Street Journal.

Крупные игровые компании в настоящий момент терпят убытки. К примеру, Activision Blizzard Inc., которую в скором времени приобретет Microsoft Corp., отметила, что ее продажи и доход упали еще в июне. Компания Take-Two Interactive вместе с разработчиком мобильных игр Zynga, которые ранее имели значительный бизнес в России, дали знать, что их доход и продажи также упали. Директор Take-Two Штраус Зельник заявил, что результаты за июнь хорошие, но назвать их фантастическими все же нельзя.

Помимо компаний, занимающихся продажей и производством консолей, пострадали и компании по производству чипов для игровых компьютеров. Advanced Micro Devices Inc. сообщила, что продажи видеокарт упали в течение квартала, а Nvidia Corp. предупредила о том, что продажи во втором квартале будут ниже на фоне падения доходов от игр.

По оценкам аналитического сайта Newzoo BV, во всем мире расходы на программное обеспечение для видеоигр вырастут на 2,1% в этом году, по сравнению с 7,6% в 2021 году и 24,6% в 2020 году. Также вырастет и количество людей, которые играют в видеоигры по всему миру, достигнув отметки 3,2 млрд. человек.

Компании не получают доход не только из-за того, что люди перестали меньше покупать видеоигры, но и из-за слабого качества выпускаемых игр. Самые последние игры Call of Duty, Battlefield, выпущенные компаниями Activision и Electronic Arts не понравились геймерам. А Take-Two не смог выпустить крупную игру в конце 2021 года, как это было в предыдущие года.