Акушер-гинеколог Ерофеева объяснила снижение рождаемости малочисленностью поколения, вошедшего в брачный возраст

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11 августа 2022, 11:52 Источник: Общественная служба новостей

ноги младенца, https://unsplash.com/photos/OUYg0Q3ec-Y

Акушер-гинеколог, специалист общественного здравоохранения и здоровья, эксперт ВОЗ Любовь Ерофеева рассказала, по какой причине рождаемость в России в первом полугодии 2022 года снизилась на 6,3%.

Любовь Ерофеева отметила, что в брачный возраст к настоящему моменту вошло более малочисленное поколение – люди, которые были рождены в конце девяностых – начале нулевых. Эксперт уточнила, что рождаемость будет ниже, чем у тех, кто старше на восемь-десять лет, просто в силу того, что их меньше.

Акушер-гинеколог в беседе с Общественной службой новостей отметила, что наиболее важными факторами, которые оказывают влияние на рождаемость, являются наличие надежного партнера, хорошее здоровье у будущей матери, наличие жилья, работы, стабильного дохода, поддержки родственников, а также ответственность, взятая на себя государством.