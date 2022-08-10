В России ускорилось снижение рождаемости

По данным Росстата, в первом полугодии 2022 года рождаемость в России сократилась на 6,3%.
В первые шесть месяцев 2022 года в России родилось 635,2 тыс. детей, что на 42,9 тыс. меньше результата аналогичного периода 2021 года. Известно, что темпы снижения абсолютного числа рождений замедлялись с 2019 года. Тогда в первом полугодии сокращение достигло 8,1%, в первой половине 2020-го число новорожденных снизилось на 5,4%, в январе—июне 2021-го — на 0,4%.
В июне 2022 года спад рождаемости оказался особенно значительным — минус 9,6% к июню предыдущего года.
Основными причинами этого, по оценкам Минтруда, являются сокращение численности женщин в возрасте 20–29 лет и неопределенность на рынке труда, в связи с которой россияне не торопятся заводить детей.
«Как правило, в кризисный период уровень рождаемости падает, так как люди откладывают рождения», - отмечает завкафедрой народонаселения экономического факультета МГУ Ирина Калабихина. На рождаемость влияют пандемия, санкции, и любые изменения, которые ведут к снижению уровня жизни.
Стимулировать рождаемость не помогают государственные меры - ежемесячные выплаты для женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности, выплаты на первого и второго ребенка для семей с определенным уровнем дохода и программа материнского капитала. Основным недостатком мер господдержки может быть их временный характер. Перспективы продления программ семейной политики остаются неопределенными.
Акушер-гинеколог Софья Мелкомян отмечает негативное влияние на репродуктивную систему, связанное с перенесенным заболеванием COVID-19. Она не рекомендует беременеть и планировать беременность сразу после болезни. Лучше подождать минимум три месяца, отмечает эксперт.
«Санкции спровоцировали падение доходов и сжатие занятости. При этом существует корреляция между динамикой доходов населения и рождаемостью девять месяцев спустя. В результате в 2023 году ситуация будет намного хуже, чем в 2022-м», - прогнозирует Игорь Ефремов, научный сотрудник международной лаборатории демографии и человеческого капитала Института Гайдара.
По его мнению, для поддержки рождаемости государству стоит сфокусироваться на мерах по увеличению доходов населения — как через пособия, так и через зарплаты.
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