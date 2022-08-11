В России за сутки выявили 25 815 случаев заражения коронавирусом

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11 августа 2022, 11:34

тест на COVID-19, https://unsplash.com/photos/xX0NVbJy8a8

В России за сутки зарегистрировали 25 815 случаев заражения коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию предоставили в четверг в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

По состоянию на 11 августа 2022 года количество госпитализаций за сутки на территории Российской Федерации составило 2 525 и снизилось в сравнении с предыдущими сутками на 5,3%.

В оперштабе уточнили, что за минувшие 24 часа в стране скончались 52 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией. За вышеуказанный период в России выписали 14 221 человека, что на 2,3% меньше в сравнении с показателями 10 августа.