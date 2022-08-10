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10 августа 2022, 18:20

cottonbro/ www.pexels.com

Минздрав продлил срок годности вакцин «Спутник V» до одного года.

Срок годности вакцин от ковида «Спутник V» продлен от полугода до года в зависимости от производителя препарата. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава РФ.

«Сроки годности вакцин «Спутник V» для профилактики новой коронавирусной инфекции были продлены и составляют от шести месяцев до одного года для препаратов разных производителей», - передали в сообщении.

По данным министерства, продление срока годности основано на результатах экспертизы, которая подтвердила безопасность и эффективность вакцин.

Ранее сообщалось, что количество заразившихся коронавирусом за последнюю неделю в мире увеличилось на 3%.