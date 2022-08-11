В Госдуму планируется внести законопроект об увеличении МРОТ в России до 30 тысяч рублей

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11 августа 2022, 09:47 Источник: Известия

рубли, Maksim Konstantinov/globallook.com

В Государственную думу Российской Федерации планируется внести законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда до 30 тысяч рублей. Об этом сообщает в четверг газета "Известия".

11 августа депутаты фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким намерены внести Госдуму законопроект «О минимальном размере оплаты труда». В вышеуказанном документе содержится предложение о повышении МРОТ в стране до 30 тысяч рублей с 1 января 2023 года.

Депутаты полагают, что подобное решение даст возможность сгладить последствия инфляции и поднять общий уровень жизни граждан РФ.