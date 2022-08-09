Федеральные инспекторы УрФО посетят пункты размещения для прибывающих с Донбасса

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9 августа 2022, 09:06 Татьяна Михайлова Источник: Сайт полномочного представителя Президента РФ в УрФО

Фотография с сайта uralfo.gov.ru

Они оценят условия проживания в пунктах, организованных в Челябинской, Свердловской, Тюменской областях и Югре.

Состоялось оперативное совещание полномочного представителя Президента Владимира Якушева с федеральными инспекторами УрФО. Кроме основных тем, которые обсуждаются еженедельно, в повестку прошедшего мероприятия были включены вопросы работы пунктов временного размещения граждан, прибывающих с ДНР и ЛНР, а также эпидемиологическая обстановка.

Владимир Якушев поручил федеральным инспекторам лично побывать в пунктах временного размещения, которые организованы в Челябинской, Свердловской, Тюменской областях, Югре, чтобы еще раз оценить условия проживания. В преддверии начала нового учебного года должен быть решен вопрос с организацией обучения для школьников и студентов, а также обеспечения дошкольников местами в детских садах.

Что касается ситуации по коронавирусу, то в УрФО регистрируется рост числа заболевших. По итогам прошлой недели выявлено 4,7 тысячи случаев заражения. По сравнению с неделей ранее, количество подтвержденных случаев увеличилось на 36,5%. В основном пациенты переносят болезнь легко, наблюдаясь амбулаторно. Количество госпитализаций за неделю выросло в УрФО незначительно, на 40 человек. В ходе совещания с федеральными инспекторами было отмечено, что у регионов есть достаточный запас СИЗ, тестов, лекарств. При необходимости может быть задействован резервный коечный фонд.

Ситуация по коронавирусу на Урале не требует повсеместного введения ограничений. Тем не менее, Владимир Якушев призвал граждан ответственно отнестись к собственному здоровью. Для этого рекомендуется пройти диспансеризацию, а также получить у лечащего врача консультацию по поводу необходимости вакцинации и ревакцинации от COVID-19.

Они организованы в Челябинской, Свердловской, Тюменской областях и Югре.

Состоялось оперативное совещание полномочного представителя Президента Владимира Якушева с федеральными инспекторами УрФО. Кроме основных тем, которые обсуждаются еженедельно, в повестку прошедшего мероприятия были включены вопросы работы пунктов временного размещения граждан, прибывающих с ДНР и ЛНР, а также эпидемиологическая обстановка.

Владимир Якушев поручил федеральным инспекторам лично побывать в пунктах временного размещения, которые организованы в Челябинской, Свердловской, Тюменской областях, Югре, чтобы еще раз оценить условия проживания. В преддверии начала нового учебного года должен быть решен вопрос с организацией обучения для школьников и студентов, а также обеспечения дошкольников местами в детских садах.

Что касается ситуации по коронавирусу, то в УрФО регистрируется рост числа заболевших. По итогам прошлой недели выявлено 4,7 тысячи случаев заражения. По сравнению с неделей ранее, количество подтвержденных случаев увеличилось на 36,5%. В основном пациенты переносят болезнь легко, наблюдаясь амбулаторно. Количество госпитализаций за неделю выросло в УрФО незначительно, на 40 человек. В ходе совещания с федеральными инспекторами было отмечено, что у регионов есть достаточный запас СИЗ, тестов, лекарств. При необходимости может быть задействован резервный коечный фонд.

Ситуация по коронавирусу на Урале не требует повсеместного введения ограничений. Тем не менее, Владимир Якушев призвал граждан ответственно отнестись к собственному здоровью. Для этого рекомендуется пройти диспансеризацию, а также получить у лечащего врача консультацию по поводу необходимости вакцинации и ревакцинации от COVID-19.