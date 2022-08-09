Reuters: попавшие под санкции российские авиакомпании начали разбирать самолеты Superjet 100 и Airbus A350 на запчасти

Аргументы Недели → Общество 13+

9 августа 2022, 09:17 Источник: reuters.com

самолет Sukhoi Superjet, Leonid Faerberg/Transport Photo Images

Попавшие под западные санкции российские авиакомпании, в том числе «Аэрофлот», начали разбирать самолеты на запасные части. Reuters со ссылкой на свои несколько источников в авиаотрасли сообщает, что один самолет Sukhoi Superjet 100 и «почти новый» Airbus A350, эксплуатировавшиеся «Аэрофлотом», сейчас находятся на земле и разбираются для того, чтобы были запчасти для других самолетов.

Один из информаторов рассказал, что с нескольких самолетов Boeing 737 и Airbus A320 «Аэрофлота» было снято оборудование, так как авиакомпании оно необходимо для оставшихся самолетов этих моделей.

Агентство указало, что такие действия перевозчиков соответствуют рекомендациям российского правительства, согласно которым авиакомпании могут разбирать некоторые самолеты на запчасти, чтобы гарантировать, что оставшиеся импортные авиалайнеры смогут летать не менее, чем до 2025 года.

Согласно информации Минтранса РФ, на 2021 год в России насчитывалось 298 самолетов Boeing и 236 аэробусов, большая часть которых находилась в лизинге. Как уверены эксперты, санкции Запада не приведут к катастрофе российской гражданской авиации.