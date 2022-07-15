Экономист Дмитрий Адамидов: самолёты МС-21 и Superjet-100 помогут России обойти западные санкции

Аргументы Недели → Политика 13+

15 июля 2022, 11:02

фото с сайта irkut.com

Санкции Запада не приведут к катастрофе российской гражданской авиации. Экономист Дмитрий Адамидов в комментарии ФБА «Экономика сегодня» заявил, что ситуация может развернуться на 180 градусов, и западные компании сами вернутся в Россию.

От сотрудничества с Россией отказались производители пассажирских авиалайнеров Boeing и Airbus.

Согласно информации Минтранса РФ, на 2021 год в нашей стране насчитывалось 298 самолетов Boeing и 236 аэробусов, большая часть которых находилась в лизинге.

После начала спецоперации 24 февраля 2022 года 78 из них были арестованы в иностранных авиапортах по требованию лизингодателей.

На сегодняшний день в России находится порядка 450 самолетов Boeing и Airbus, которые остаются основой парка российской гражданской авиации и нуждаются в профилактическом осмотре и ремонте.

Экономист Дмитрий Адамидов считает, что нерешаемых проблем не существует. Он заявил: «Здесь есть две истории: "каннибализм" существующих судов и выпуск им на замену самолетов российского производства. Государственные планы говорят о том, что произойдет быстрая замена иностранцев на российские машины, но насколько это реалистично покажет время. Мы давно не производили такого числа самолетов, непонятно как мы справимся с такой задачей».

По словам эксперта, до МС-21 и Superjet-100 существовала только мелкосерийная сборка самолетов Ил-96 и Ту-204 (214), но это совершенно другой уровень. Superjet-100 выпустили 226 единицы, но это был вариант с иностранными комплектующими.

Адамидов отметил, что «санкции больно бьют по западным авиастроительным и лизинговым компаниям, которые получали основные деньги от "Аэрофлота", поэтому послабления здесь по мере ухудшения дел в Евросоюзе и США вполне возможны».

Он отметил, что появились прецеденты успешных переговоров между лизингодателями и российскими компаниями по контрактам на самолеты, а если Россия и ЕС договорились по транзиту грузов в Калининград, то почему они не могут прийти к компромиссу по комплектующим.

Экономист уверен, что воинственность ЕС скоро начнет сходить на нет, но с американцами из Boeing ситуация сложнее, хотя ранее эта компания рассматривала российский рынок в качестве одного из основных.