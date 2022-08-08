РИА Новости: на территории больницы в Донецке обнаружили 66 мин «Лепесток»

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8 августа 2022, 21:34 Источник: РИА Новости

фото из открытых источников

На территории Донецкой областной психиатрической больницы, расположенной в Кировском районе Донецка, в понедельник обнаружено 66 противопехотных мин "Лепесток", сброшенных на город украинскими военными.

Информацию о том, что ВСУ сегодня выпустили по Кировскому району Донецка три ракеты из РСЗО "Ураган" с противопехотными минами "Лепесток", передало представительство Донецкой Народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Корреспондент РИА Новости рассказал, что в районе, где находится это специализированная больница, было зафиксировано падение ракет, начиненных минами ПМФ-1.

Как выяснил военкор по маркировке на корпусе ракеты, она была произведена в 1991 году, а находившиеся в ней мины имеют механизм самоликвидации.

В Донецке несколько дней назад подорвалось маршрутное такси на противопехотной такой мине.

Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования.

Украина нарушила взятые на себя международные обязательства. Украинские власти в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин.