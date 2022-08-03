Украинцы засыпают Донецк опасными минами «Лепесток», что это такое?

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3 августа 2022, 22:10 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Минобороны РФ

Лепесток – противопехотная фугасная мина нажимного действия устанавливается только способом дистанционного минирования с помощью комплексов ПКМ-1 «Ветер-М», ВСМ-1, УМЗ, РСЗО и АСМ советского производства. Украине после распада СССР досталось от 6 до 7 млн таких мин.

«Лепесток» или противопехотная фугасная мина ПФМ-1 укладывается дистанционным способом. При минировании с самолётов Су-25 или Су-24 используются кассеты, которые несут 1248 мин. Штурмовики несли до 6 кассет, а фронтовые бомбардировщики – 7 кассет. При минировании с помощью РСЗО «Ураган» используются реактивный снаряд 9М27К3, который вмещает 12 кассет с 312 минами, в каждой. При минировании с помощью других РСЗО используются кассеты: КСФ-1. Содержит 72 противопехотные фугасные мины типа ПФМ-1. Дальность выброса мин 30-35 м.

КСФ-1С. Содержит 64 противопехотные фугасные мины ПФМ-1С. Отличие ПФМ-1С от ПФМ-1 состоит в том, что первая снабжена механизмом самоликвидации. Дальность выброса мин 30-35 м.

КСФ-1С-0,5. Содержит 36 противопехотных фугасных мин ПФМ-1 и 36 противопехотных фугасных мин ПФМ-1С. Дальность выброса мин 30-35 м.

КСФ-1С-0,5СК. Содержит 36 противопехотных фугасных мин ПФМ-1 и 36 противопехотных фугасных мин ПФМ-1С. Отличается эта кассета от КСФ-1С-0,5 стабилизированной дальностью полета мин и более равномерным распределением в эллипсе рассеивания. Дальность выброса мин 30-35 м.

После развала СССР Украина унаследовала свыше 6 млн. (до 7 млн). Она должна была их утилизировать, присоединившись к Оттавской конвенции. Но, этого не произошло. В соответствии с ежегодным докладом Landmine Monitor 2021 об исполнении Оттавской конвенции, Киев в нарушении её прекратил уничтожение противопехотных мин и закрыл предприятие по их утилизации. Киев сейчас совершает преступления против человечности. Зеленский делает именно то, за что в своё время были осуждены на Нюрнбергском процессе и затем повешены лидеры немецких нацистов. Советский Союз производил эти мины с середины 70-х до самого распада. ПФМ имеют две модификации: ПФМ-1 без функции самоуничтожения и ПФМ-1С – с таковой функцией (самоуничтожается через 40 часов).

Советские военные идею ПФМ заимствовали у американцев. Те использовали активно аналогичную мину именуемую Dragontooth. Но, янки признали опыт с её применением неудачным и в дальнейшем не использовали, а запасы этих мин были уничтожены. ВС СССР использовали данные мины в Афганистане и затем войска ВС РФ – Чечне.

В настоящее время в России таких мин нет, они все утилизированы в соответствии с Оттавской конвенцией.