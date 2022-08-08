Жители Челябинска смогут приобрести проездные в банке, ТРК и на автовокзалах

Аргументы Недели. Челябинск → Общество

8 августа 2022, 15:16 Татьяна Михайлова Источник: Пресс-центр «Гранада Пресс»

Фотография Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

В городе будут работать несколько точек продажи билетов и пополнения транспортных карт.

С 13 августа пассажиры челябинского общественного транспорта смогут оформить проездной и пополнить карту в дополнительных пунктах продажи в ТРК «Космос», «Горки», а также во всех отделениях «Челябинвестбанка». С завтрашнего дня это можно будет сделать в главном офисе банка. Со среды горожанам будет доступно приобретение и пополнение у кондукторов и на автовокзалах «Центральном», «Северные ворота», «Восточные ворота» и «Южные ворота». Пассажирам доступны все действующие электронные способы пополнения транспортных карт: через банк и систему «Город». Также сейчас обслуживание ведется в 7 пунктах Службы организации движения. Отдельно прорабатывается вопрос организации продажи через киоски «Вечерний Челябинск». Об этом сегодня рассказал заместитель главы города Челябинска по дорожному строительству и транспорту Андрей Ксензов в ходе пресс-конференции на площадке медиахолдинга «Гранада Пресс».

Как ранее сообщал сайт «Аргументы Недели», с 10 августа стоимость проезда в общественном транспорте Челябинска изменится. Разовая поездка до 60 минут с возможностью пересадки при наличном расчете составит 30 рублей, по банковской карте – 26 рублей, по транспортной карте – 25 рублей. Для льготников цена билета повысится на 1 рубль до 12,5 рублей. Проездной билет на месяц, наоборот, подешевел. Он обойдется в 1100 рублей вместо 1400.

Изменения в билетном меню связаны с объективными причинами, пояснил министр дорожного хозяйства и транспорта региона Алеесей Нечаев. В частности, они обусловлены ростом эксплуатационных расходов и обновлением машинного парка. Отмечается, что стоимость проезда в Челябинске оставалась неизменной несколько лет. Даже с учетом повышения она ниже, чем в других регионах.