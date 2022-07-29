В августе в Челябинске повысят цены на проезд в общественном транспорте

Изменения коснутся всех видов оплаты.
Уже с 10 августа стоимость поездки в троллейбусах, трамваях и автобусах для челябинцев вырастет. Цена билета составит 30 рублей для тех, кто рассчитывается наличными. Те, кто платит картой, могут сэкономить, для них поездка обойдется в 26 рублей.
Льготникам тоже нужно быть готовыми к повышению – на один рубль (теперь поездка обойдется в 12,5 рублей).
Повышения цен в общественном транспорте Челябинска не было давно. А тем временем обновляется подвижной состав, поездки становятся комфортнее. Например, вчера закончили обкатку двух новеньких низкопольных трамваев от Усть-Катавского вагоностроительного завода. Здесь есть современная подсветка и кондиционер с функцией очистки и обеззараживания воздуха, Wi-Fi, USB-разъемы для зарядки, мультимедийный комплекс. Вскоре такой красавец выйдет на улицы города. А всего, по словам губернатора Алексея Текслера, в этом году будет закуплено 30 таких трамваев.