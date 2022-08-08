В России за сутки выявили 17 862 случая заражения коронавирусом

За минувшие сутки в России зарегистрировали 17 862 случая заражения коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию предоставили в понедельник в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.
Днем ранее на территории Российской Федерации были выявлены 20 303 случая заболевания.
За прошедшие сутки в стране скончались 45 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Количество случаев выздоровления в России за минувшие 24 часа составило 8 721. В общей сложности с начала пандемии выздоровели 18 048 076 россиян.