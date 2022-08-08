В России за сутки выявили 17 862 случая заражения коронавирусом

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8 августа 2022, 11:27

ПЦР тест, https://unsplash.com/photos/rHCNMH9Vlmw

За минувшие сутки в России зарегистрировали 17 862 случая заражения коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию предоставили в понедельник в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Днем ранее на территории Российской Федерации были выявлены 20 303 случая заболевания.

За прошедшие сутки в стране скончались 45 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Количество случаев выздоровления в России за минувшие 24 часа составило 8 721. В общей сложности с начала пандемии выздоровели 18 048 076 россиян.