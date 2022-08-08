Вирусолог Альтштейн допустил, что «омикрон» станет последним штаммом COVID-19

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8 августа 2022, 09:45 Источник: URA.RU

COVID-19, https://unsplash.com/photos/FcDqdJUM6B4

Вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что "омикрон" может стать последним штаммом коронавируса нового типа. Однако, по словам профессора, COVID-19, никуда не исчезнет, а лишь станет сезонным заболеванием.

Анатолий Альтштейн допустил, что "кентавр" станет последним вариантом коронавируса, но уточнил, что "дело не в нем", а именно в группе "омикрон", которая распространится по всему миру.

По мнению вирусолога, до конца текущего года люди будут болеть COVID-19, однако, вполне возможно, что в течение нескольких месяцев ВОЗ объявит об окончании пандемии, передает URA.RU.