Власти Севастополя продлили высокий - «желтый» - уровень террористической опасности в городе

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7 августа 2022, 18:34 Источник: Правительство Севастополя

Севастополь. Фото: Nikolay Gyngazov/globallook.com

Власти Севастополя еще на неделю продлили высокий уровень террористической опасности. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте правительства.

«На основании информации правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе совершения террористического акта <...> установлен высокий («желтый») уровень террористической опасности на территории города Севастополя на период с 18 час. 00 мин. 07 августа 2022 г. сроком на 7 суток до 18 час. 00 мин. 14 августа 2022 года», - говорится в сообщении.

Высокий уровень террористической опасности в городе был введен 31 июля, после атаки беспилотником штаба Черноморского флота. По словам главы города Михаила Развозжаева, этот режим вводится для усиления работы спецслужб - он никак не отражается на обычной жизни севастопольцев.