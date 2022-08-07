Инфекционист Малышев выразил мнение, что подъем заболеваемости COVID-19 в России не повлечет роста летальности

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7 августа 2022, 09:40 Источник: ТАСС

COVID-19, https://unsplash.com/photos/rnr8D3FNUNY

Врач-инфекционист Николай Малышев выразил мнение в воскресенье, 7 августа, что зафиксированный ранее в России подъем заболеваемости коронавирусом не повлечет за собой роста летальности.

Николай Малышев уточнил, что варианты штамма коронавируса нового типа "омикрон", которые фиксируются в настоящий момент, более заразны, однако, менее патогенны. Инфекционист уточнил, что летальность в России сейчас низкая, а также отметил, что этот показатель сохранится на текущем уровне.

Малышев допустил, что заболеваемость COVID-19 в РФ будет расти до конца августа, а уже в сентябре начнет снижаться.