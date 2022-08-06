Лоза о предложении депутата Сухарева конфисковать имущество покинувших Россию артистов: Что за методы такие?

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6 августа 2022, 15:12 Источник: pravda.ru

Юрий Лоза, фото из соцсети

Музыкант Юрий Лоза назвал ерундой и чепухой предложение депутата Госдумы Ивана Сухарева конфисковать имущество покинувших Россию знаменитостей, которые не заплатили налоги.

Парламентарий выдвинул идею проверить, все ли налоги со своих доходов заплатили шоумен Максим Галкин и телеведущий Иван Ургант, у которых в России имеется элитная недвижимость.

Лозу возмутило предложение Сухарева: "Что за методы такие? Что за большевистская система такая: взять всё, разделить?! Что политики предлагают делать с этим имуществом?"

Артист считает, что звезды "платили налоги, давали деньги строителям". Лоза отметил, что мы возмущались, когда за рубежом конфисковали имущество россиян и заморозили российские деньги. "Не стоит поступать аналогично. Давайте вести себя цивилизованно", — призвал музыкант в беседе с изданием Pravda.Ru.

Юрия Лоза уверен, что содержать дом в элитном посёлке в случае отъезда невыгодно, поэтому покинувшие Россию знаменитости сами продадут свою недвижимость.

Напомним, депутат Госдумы Иван Сухарев обратился в Генеральную прокуратуру РФ и призвал провести проверку уплаты налогов с полученных телеведущими Иваном Ургантом, Максимом Галкиным и актрисой театра и кино Чулпан Хаматовой доходов.