Депутат Госдумы Сухарев призвал Генпрокуратуру провести проверку уплаты налогов Ургантом, Галкиным и Хаматовой

Аргументы Недели → Общество 13+

4 августа 2022, 09:29

М. Галкин и А. Пугачева, фото: Komsomolskaya Pravda/globallookpress.com

Депутат Госдумы Иван Сухарев обратился в Генеральную прокуратуру РФ и призвал провести проверку уплаты налогов с полученных телеведущими Иваном Ургантом, Максимом Галкиным и актрисой театра и кино Чулпан Хаматовой доходов.

Копия письма парламентария на имя генпрокурора Игоря Краснова имеется в распоряжении RT.

В своём обращении Сухарев отметил, что в СМИ появляется информация что такие медийные персоны, как Ургант, Галкин и Хаматова, допускающие неоднозначные высказывания по поводу спецоперации на Украине, распродают своё движимое и недвижимое имущество.

По словам депутата, источники полученных средств, на которые была приобретена недвижимость, вызывают сомнения, как и вопрос об уплате ими налогов с полученных доходов.

«... прошу... в случае подтверждения их неуплаты принять меры прокурорского реагирования, в том числе по аресту всех счетов, объектов движимого и недвижимого имущества с последующей передачей в доход государства», — заявил Сухарев.

Напомним, Максим Галкин и Чулпан Хаматова покинули Россию после 24 февраля.

Телеведущая, актриса Юлия Меньшова, работавшая в одной программе с Максимом Галкиным на Первом канале, заявила о том, что она мало знает коллегу в жизни, но слухи о том, что происходило с ним до его отъезда, до нее доходили.