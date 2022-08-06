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Член комитета ГД Исаев поддержал инициативу Милонова о создании научно-просветительской передачи

, 10:45

Член комитета ГД Исаев поддержал инициативу Милонова о создании научно-просветительской передачи
Госдума, фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев поддержал идею депутата ГД Виталия Милонова создать научно-просветительскую программу с целью развенчания антинаучных мифов.

В беседе с RT Исаев заявил, что считает инициативу Милонова «достаточно привлекательной». По мнению члена комитета ГД, успех передачи в виде заинтересованности молодежи будет достигнут, если ей займутся «творческие люди». Исаев считает, что передача должна быть сделана интересно, увлекательно, с использованием современных технологий.  

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил создать научно-просветительскую передачу, которая бы объясняла устройство мироздание и развеивала антинаучные мифы. В обращении Милонова также указывалось, что передача должна идти по федеральному каналу в прайм-тайм, в ежедневном формате.

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