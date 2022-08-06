Депутат ГД Милонов предложил создать научно-просветительскую телепередачу, которая бы боролась с антинаучными предрассудками

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6 августа 2022, 08:01

Депутат ГД Виталий Милонов, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Депутат Госдумы Виталий Милонов выразил мнение, что для россиян необходимо создать научно-просветительскую передачу, которая бы развеяла мифы о законах мироустройства. Обращение было направлено на имя министра просвещения Сергея Кравцова, с документом ознакомился RT.

Милонов отметил, что по результатам социологических исследований внушительная часть россиян верит в антинаучные гипотезы. Например, в теорию плоской Земли или вращение Солнца вокруг Земли. Также депутат ГД заявил, что в социальных сетях возросли случаи дискуссий относительно мифов о фундаментальных законах мироустройства.

Так, Милонов предложил создать научно-просветительскую передачу, которая шла бы на федеральном канале в прайм-тайм ежедневно. Согласно его задумке, передача должна будет просвещать детей и взрослых в вопросах науки и естественных законах природы. Депутат также подчеркнул, что «борьба с мракобесием и антинаучными предрассудками, тормозящими общий прогресс» входит в интересы государства.