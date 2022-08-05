Лидер группы «Ленинград» Шнуров прибыл в ЛНР с актером Болоневым и предпринимателем Пригожиным

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5 августа 2022, 15:59

Сергей Шнуров, фото: АГН Москва/Global Look Press

В Луганскую народную республику прибыли лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров, актер Георгий Болонев и предприниматель Евгений Пригожин. Фото троих мужчин в камуфляже появилось в пятницу в социальных сетях.

Администрация города Стаханов в ЛНР подписала снимок: «Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров, Евгений Пригожин и актер Георгий Болонев в городе Ирмино, ЛНР».

Георгий Болонев выложил этот же снимок на своей странице в соцсети Вконтакте и подписал: «Нахожусь в прекрасном месте. Готовимся к новому фильму».

Уточняется, что фото мужчин сделано в Музее Стахановского Движения и истории города Ирмино.

В конце июля Стас Барецкий говорил, что лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров уехал из России в Швейцарию.