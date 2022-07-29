Бывший участник группы «Ленинград» Барецкий рассказал, что Шнуров эмигрировал из России

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29 июля 2022, 17:42 Источник: URA.ru

Сергей Шнуров. Фото: Maksim Konstantinov/globallook.com

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров уехал из России в Швейцарию. Об этом рассказал в пятницу бывший участник группы Стас Барецкий, пишет URA.ru.

По словам Барецкого, в Швейцарии у Шнурова есть небольшая квартира — он сам бывал там во время гастролей «Ленинграда».

«Это его право. «Ленинград» ведь все равно уже не тот, будет приезжать с выступлениями», — сказал Барецкий.

В свою очередь солистка группы Ксения Руденко, известная поклонникам «Ленинграда» как Зоя, на вопрос журналистов о Шнурове заявила, что не знает, где он находится сейчас.

Ранее Шнуров заявлял, что попытки отмены русской культуры, которые сейчас предпринимаются за рубежом, бесполезны, потому что нельзя отменить то, что объективно существует. «Запретить русскую культуру — это все равно что запретить плохую погоду», - говорил он.