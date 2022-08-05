В России за сутки выявили 18 555 случаев заражения COVID-19

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5 августа 2022, 11:21

лаборатория, https://unsplash.com/photos/VdkZz0v7EM8

В России за минувшие сутки зарегистрировали 18 555 случаев заражения коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

По состоянию на 5 августа текущего года в Российской Федерации за сутки количество госпитализаций составило 1 906, что на 0,5% меньше, чем днем ранее.

Скончались за прошедшие 24 часа 47 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Выздоровели в России за вышеуказанный период 9 817 человек, что на 0,7% больше по сравнению с показателями 4 августа.