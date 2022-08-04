YouTube удалил канал Дмитрия Пучкова, известного как Гоблин, — Дмитрий Медведев пообещал «отомстить»

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4 августа 2022, 22:42 Источник: РБК

Дмитрий Пучков (Гоблин). Фото: Павел Кашаев/globallook.com

Администрация YouTube удалила в четверг канал российского блогера, писателя и переводчика, известного своими закадровыми переводами зарубежных фильмов, Дмитрия Пучкова. Многим россиянам он знаком по псевдониму Гоблин. Слова поддержки блогеру написал замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

На канале Пучкова публиковались ролики на темы кино, истории, политики, в том числе о ситуации вокруг Украины. По словам самого блогера, причиной бана стало «нарушение правил сообщества». Каких именно — администрация видеохостинга не пояснила.

Незадолго до удаления канала Пучков набрал три миллиона подписчиков.

В комментариях на странице блогера отметился заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев и пообещал «отомстить».

«Держитесь, тезка! Мы за вас отомстим», - написал он, добавив к комментарию подмигивающий смайлик.