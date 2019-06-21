Российский блогер предложил наказывать за высказывания в Сети

Российский блогер, переводчик и писатель Дмитрий Goblin Пучков в ходе Прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным поднял вопрос о наказаниях за недостоверные и безответственные высказывания в социальных сетях. По его мнению, человек должен отвечать за то, что говорит.

"Каждый раз, когда наблюдаю очередную трагедию или ЧП, все становятся то специалистами по пожарной охране, по авиакатастрофам. Каждый несет настолько чудовищную чушь, что невозможно слышать... Вспомните Кемерово — когда собравшимся на стихийный митинг какой-то персонаж начинает орать: мол, вы думаете, что погибли сто человек, а на самом деле власти вас обманывают, в это самое время в лесу закапывают трупы 500 человек. За распространение подобного людей совершенно конкретно надо наказывать. Но я не призываю немедленно...всех посадить", - передаёт слова блогера URA.RU.

По его словам, участие блогеров в Прямой линии даёт возможность поднять наболевшие вопросы, на которые государство не обращает внимание. Пучков добавил, что мероприятие показало безответственность чиновников, за которую приходится отвечать главе государства.