Депутат Госдумы Горелкин предложил прописать в законодательстве правовой статус блогеров-инфлюэнсеров

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4 августа 2022, 14:51 Источник: Telegram

блогер, https://unsplash.com/photos/bTZIbKZ8Ioc

Замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин в четверг, 4 августа, заявил, что в законодательстве РФ необходимо прописать правовой статус профессиональных блогеров-инфлюэнсеров.

Депутат рассказал, что ранее узнал историю о девушке из Кузбасса, которая из-за рекламы блогера с большой аудиторией, стала жертвой мошенников.

Антон Горелкин подчеркнул, что в целях профилактики подобных случаев в законодательстве Российской Федерации следует прописать правовой статус профессиональных блогеров-инфлюэнсеров. По словам парламентария, необходимо также ввести запрет на рекламу "сомнительных товаров и услуг".