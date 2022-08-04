Депутат Госдумы Горелкин предложил прописать в законодательстве правовой статус блогеров-инфлюэнсеров

Замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин в четверг, 4 августа, заявил, что в законодательстве РФ необходимо прописать правовой статус профессиональных блогеров-инфлюэнсеров.
Депутат рассказал, что ранее узнал историю о девушке из Кузбасса, которая из-за рекламы блогера с большой аудиторией, стала жертвой мошенников.
Антон Горелкин подчеркнул, что в целях профилактики подобных случаев в законодательстве Российской Федерации следует прописать правовой статус профессиональных блогеров-инфлюэнсеров. По словам парламентария, необходимо также ввести запрет на рекламу "сомнительных товаров и услуг".