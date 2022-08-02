Юрист Соловьёв рассказал, что появился новый вид телефонного мошенничества

Заслуженный юрист России Иван Соловьёв рассказал про способ телефонного обмана, который появился недавно. Сейчас его активно используют мошенники. Об этом он сообщил в интервью для RT.
По словам юриста, пострадавшие от мошенников получали звонок с телефонного номера с кодом московского региона — 495.
Звонившие сообщали о заявке на смену номера, которая якобы поступала от клиента.
Жертвам обманщиков предлагалось нажать одну из цифр на экране, а следом ввести код из смс от банка, чтобы «все уточнить».
Узнав этот код, мошенники легко могли списать сумму с ваших денежных счетов.
«Ни в коем случае не вводите код из этого смс, не продолжайте разговор с мошенниками…»-заключает Соловьев.
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