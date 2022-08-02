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Аргументы Недели Общество 13+

Юрист Соловьёв рассказал, что появился новый вид телефонного мошенничества

, 07:24 Источник: RT

Юрист Соловьёв рассказал, что появился новый вид телефонного мошенничества
Андрей Аркуша/ globallookpress.com

Заслуженный юрист России Иван Соловьёв рассказал про способ телефонного обмана, который появился недавно. Сейчас его активно используют мошенники. Об этом он сообщил в интервью для RT.

По словам юриста, пострадавшие от мошенников получали звонок с телефонного номера с кодом московского региона — 495.

Звонившие сообщали о заявке на смену номера, которая якобы поступала от клиента.

Жертвам обманщиков предлагалось нажать одну из цифр на экране, а следом ввести код из смс от банка, чтобы «все уточнить».

Узнав этот код, мошенники легко могли списать сумму с ваших денежных счетов.

«Ни в коем случае не вводите код из этого смс, не продолжайте разговор с мошенниками…»-заключает Соловьев.

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