Путин подписал закон о праве использовать материнский капитал на оплату частного образования

Президент РФ Владимир Путин в четверг, 4 августа, подписал закон о праве использовать материнский капитал для оплаты образовательных услуг, которые предоставляются индивидуальными предпринимателями.
Соответствующий документ к настоящему моменту опубликован на официальном портале правовой информации.
Ранее спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что закон, о котором идет речь, нацелен на повышение доступности дошкольного образования. Родители получат возможность применять средства маткапитала для оплаты детских садов, которые были открыты индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на образовательную деятельность.