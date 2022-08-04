Путин подписал закон о праве использовать материнский капитал на оплату частного образования

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4 августа 2022, 10:16 Источник: Официальный интернет-портал правовой информации

президент России Владимир Путин, MFA Russia/via Globallookpress.com

Президент РФ Владимир Путин в четверг, 4 августа, подписал закон о праве использовать материнский капитал для оплаты образовательных услуг, которые предоставляются индивидуальными предпринимателями.

Соответствующий документ к настоящему моменту опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что закон, о котором идет речь, нацелен на повышение доступности дошкольного образования. Родители получат возможность применять средства маткапитала для оплаты детских садов, которые были открыты индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на образовательную деятельность.