Выплаты в 2022 году: на что могут рассчитывать семьи с детьми

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30 июля 2022, 13:17 Источник: media.mts.ru

Фото: pixabay.com

Правила, размеры и количество социальных выплат на детей всё время меняются. Предлагаем вашему вниманию перечень пособий, на которые в 2022 году имеет право семья, если в ней родился и (или) уже есть ребёнок.



Ежемесячное пособие при постановке на учёт в женской консультации.



Беременные женщины, которые находятся в трудной финансовой ситуации, могут получать ежемесячные выплаты до месяца родов в размере 50% от прожиточного минимума для трудоспособного населения. В среднем по России — около 7 000 рублей. Чтобы получать пособие, женщина должна встать на учёт в медицинское учреждение до 12 недель беременности. Деньги выплачиваются с месяца постановки на учёт, но не ранее 6 недель.



Оформить пособие можно в Пенсионном фонде. Никаких документов для этого не нужно. Пенсионный фонд сам запросит все необходимые сведения, но может потребоваться подтверждение, если в базах недостаточно информации.



Подать заявление также можно дистанционно на портале «Госуслуги».



Пособие по беременности, или «декретные» выплаты.



Они назначаются на срок за 70 дней до и 70 дней после рождения ребёнка, но в отдельных случаях, например, при многоплодной беременности, его длительность увеличивается. Пособие рассчитывается по формуле: доход за два последних календарных года делят на количество дней этого периода и умножают на продолжительность декретного отпуска. Минимальный размер выплат зависит от величины МРОТ, а максимальный — от предельной базы страховых взносов.



Если женщина работает, то для получения пособия следует обращаться в бухгалтерию своей компании. Нетрудоустроенным родителям соответствующие пособия назначат органы соцзащиты по месту жительства. Сумма рассчитывается индивидуально.



Список документов:



- заявление от родителей в свободной форме о назначении пособия;

- больничный лист;

- справка о доходах для расчёта пособия (по запросу выдаётся работодателями, а также центрами занятости населения или федеральной налоговой службой).



Единовременное пособие при рождении ребёнка.



Единовременная выплата на детей назначается вне зависимости от того, трудоустроена ли женщина и получала ли она зарплату. С 1 февраля 2022 года размер детского пособия установлен в размере 20 472 рубля плюс районный коэффициент при его наличии (т. е. в зависимости от региона сумма может меняться в большую сторону). Если родилась двойня, пособие выплачивается на каждого ребёнка.



Если вы трудоустроены, то за пособием нужно обращаться к работодателю. Неработающим родителям — в клиентскую службу ПФР по месту жительства.

Со списком необходимых для оформления пособия документов можно ознакомиться на сайте Пенсионного фонда.



Ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до полутора лет.



Родители ребёнка или другой работающий родственник, например, бабушка, имеют право взять отпуск по уходу за малышом в возрасте до трёх лет и получать соответствующие выплаты для семей.



Отпуск родителей может длиться три года, но деньги будут начисляться только до того дня, когда ребёнку исполнится полтора года.



По общему правилу, пособие равно 40% от среднего заработка. В 2022 году суммы пособий выросли. Теперь если вы официально не работаете, то будете получать минималку — 7 677 рублей.



Трудоустроенным нужно обратиться к работодателю. Неработающим — в клиентскую службу ПФР по месту жительства.



Это нужно сделать в течение шести месяцев после появления ребёнка на свет. Пособия будут начисляться за всё время со дня его рождения.



Со списком необходимых для оформления пособия документов можно ознакомиться на сайте Пенсионного фонда.



Ежемесячные выплаты на детей до 3 лет.



На это пособие имеют право семьи с детьми, чей среднемесячный доход ограничивается двумя прожиточными минимумами в регионе. Им положена ежемесячная сумма, равная одному прожиточному минимуму на ребёнка.



Важно! Ребёнок, на которого оформляется пособие, должен быть рождён не ранее 1 января 2019 года.



Куда обращаться:



- на первого ребёнка — в соцзащиту;



- на второго ребёнка — в Пенсионный фонд.



Список документов:



- свидетельство о рождении ребёнка;



- паспорт заявителя;



- свидетельство о заключении (расторжении) брака;



- документы, подтверждающие сведения о доходах семьи за 12 месяцев.



Выплаты на детей от 8 до 16 лет.



С 1 мая 2022 года можно подать заявление для назначения выплаты на детей от 8 до 16 лет. Пособие будет назначаться семьям, у которых среднедушевой доход не более одного прожиточного минимума на душу населения в регионе. Размер выплаты может составить 50, 75 или 100% прожиточного минимума для детей в регионе, в зависимости от материального положения семьи.



Обратиться для оформления можно в Пенсионный фонд или дистанционно — через «Госуслуги». Никаких документов, кроме заявления о назначении выплат, предоставлять не нужно. Пенсионный фонд запросит всю информацию о доходах семьи самостоятельно.



Материнский капитал на первого ребёнка.



Семьи, у которых в 2022 году родится первенец, могут получить сертификат на маткапитал в размере 524 527 рублей.



Важно! У ребёнка и родителя, получающего сертификат, должно быть гражданство РФ.

Электронный сертификат приходит в личный кабинет мамы на «Госуслугах» через 15 дней после регистрации рождения ребёнка. Если сертификат не пришёл, можно подать заявление лично в ПФР или на портале «Госуслуги».



Материнский капитал на второго ребёнка.



В 2022 году его размер увеличился. Если первенец родился до 31 декабря 2020 года, а второй ребёнок в 2020 году и позднее, вы получите на него сертификат на сумму 693 144 рубля.



Если дети родились в 2020 году и позднее, то маткапитал на первого составит 524 527 рублей, а на второго — 168 616 рублей, то есть в общей сложности сумма выплаты на обоих детей достигнет 693 143 рублей.



Сертификат оформляется автоматически и приходит в личный кабинет матери на портале «Госуслуги». Если электронный документ не пришёл, можно подать заявление лично в ПФР или на портале «Госуслуги».



Ежемесячные пособия на детей от 3 до 7 лет.



Малоимущим семьям с детьми от 3 до 7 лет включительно предоставляются ежемесячные выплаты в размере 50, 75 или 100% от прожиточного минимума на ребёнка в регионе проживания. Сначала выплату назначают на год, потом её нужно продлевать по заявлению каждый год. Деньги платят, пока ребёнку не исполнится 8 лет.



Достаточно подать электронное заявление на «Госуслугах», через МФЦ или в отделении соцзащиты. Вся информация будет получена сотрудниками соцзащиты без участия заявителя.



Список необходимых для оформления выплат документов смотрите на сайте «Госуслуги» или в мобильном приложении сервиса.



