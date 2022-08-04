Владимир Путин подписал закон о статусе ветерана боевых действий для пограничников

Президент Российской Федерации Владимир Путин в четверг, 4 августа, подписал закон о статусе ветерана для пограничников. Данный документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Статус ветерана боевых действий в соответствии с законом предоставляется военнослужащим органов Федеральной службы безопасности, которые выполняли задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ, а также в рамках вооруженной провокации на государственной границе и территориях Российской Федерации, которые прилегают к районам проведения специальной операции на Украине.