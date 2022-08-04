Владимир Путин подписал закон о статусе ветерана боевых действий для пограничников

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4 августа 2022, 10:00 Источник: Официальный интернет-портал правовой информации

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин в четверг, 4 августа, подписал закон о статусе ветерана для пограничников. Данный документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Статус ветерана боевых действий в соответствии с законом предоставляется военнослужащим органов Федеральной службы безопасности, которые выполняли задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ, а также в рамках вооруженной провокации на государственной границе и территориях Российской Федерации, которые прилегают к районам проведения специальной операции на Украине.