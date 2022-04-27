Ветеран боевых действий: Делимханов, как и Кадыров, настоящий пехотинец Путина

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27 апреля 2022, 12:40 Александр Саргин

Фото: соцсети

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России депутату Госдумы Адаму Делимханову с вручением знака особого отличия - медали «Золотая Звезда».

Он удостоен этого звания «за мужество и героизм», проявленные в ходе специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР и Украины.

«Очень хорошо, что ему присвоили звание Герой России, - сказал «АН» бывший сотрудник ОМОН г. Москвы (ныне подразделение Росгвардии), ветеран боевых действий, подполковник полиции в отставке Виталий Кийко. – Правильно Кадыров сказал, что Делимханов тоже руководил зачисткой Мариуполя. Чему же удивляться, если там не менее десяти тысяч чеченских бойцов? Кстати, насколько я знаю, еще до специальной военной операции они были на учениях в Крыму, потом через Джанкой пошли на Украину, далее направо на Мелитополь, Мариуполь и т.д. То есть после учений в Грозный уже не возвращались, а просто сразу начали долбить бандеровцев».

Отметим, что Адам Делимханов с первых дней находится в зоне проведения спецоперации. Благодаря в том числе и его подразделениям жилые кварталы Мариуполя были освобождены от бандеровской нечисти.

«Да, этот парнишка с седой бородой возглавил там чеченский спецназ, - продолжает Кийко, - и я не понаслышке знаю, что чеченцы на Украине постоянно рвутся вперед. Правильно у нас пишут, что они счастливы воевать за Россию. Справа от них в бой идут наши войска, слева – подразделения ДНР. Хотя… там наши все те, кто против бандервы».

Напомним, что Адам Делимханов лично возглавил чеченский спецназ на Украине. По его словам, «мы все вместе, мужики, россияне», освободим Украину от бандеровцев. Делимханов подчеркнул, что «шайтаны», засевшие на «Азовстали», могут только на коленях выползти оттуда «с белым флагом в зубах».

Кийко напомнил, что у Николая II охрана состояла из чеченцев, «все разбежались», а вокруг него остались только они, и царь отпустил их лишь после отречения. По словам экс-омоновца, ему рассказывали, что ребята Делимханова и сейчас «ломятся туда и просто спотыкаются от радости» того, что воюют за свою страну и свой народ.

«Я уж не помню, видел я тогда в Чечне Адама Делимханова или нет, ведь столько лет прошло, - заметил в разговоре с «АН» Виталий Кийко. - Но наши ребята в те времена пересекались с ним в Ханкале. Они рассказывали, что он абсолютно нормальный, вменяемый мужик. То есть Делимханов, как и Кадыров, настоящий пехотинец Путина».

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