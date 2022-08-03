Сын миллиардера Дмитрия Пумпянского пожаловался, что из-за санкций власти Швейцарии сделали его жизнь невыносимой

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3 августа 2022, 22:44 Источник: URA.ru

Яхта Дмитрия Пумпянского, арестованная в Гибралтаре. Фото: Giovanni Romero/globallook.com

Сын миллиардера Дмитрия Пумпянского Александр, который до недавнего времени возглавлял совет директоров группы «Синара», пожаловался швейцарской газете Blick, что после введения персональных санкций его жизнь в Швейцарии стала невыносимой и он был вынужден переехать с семьей в Турцию.

Пумпянский-младший посетовал на то, что Швейцария, гражданином которой он является с 2016 года, «лишает собственных граждан возможности жить в своей стране». Он рассказал, что из-за санкций оказались заблокированы все его счета: он не может оплачивать ипотеку, арендованный автомобиль BMW X7, и даже мобильный оператор Swisscom отключил его телефон.

«У семьи осталось немного денег», - пожаловался бизнесмен, добавив, что из-за этого он с женой и тремя детьми вынужден перебраться в Турцию. Это, по его словам, вызовет новые сложности, так как все его дети родились в Швейцарии и их родной язык — французский.

Санкции в отношении Дмитрия Пумпянского и членов его семьи были введены Великобританией и ЕС в марте, после начала спецоперации. 2 августа миллиардер попал в санкционный список минфина США.