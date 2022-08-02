В санкционный список США попали Владимир Сальдо, Кирилл Стремоусов, Алина Кабаева и Дмитрий Пумпянский

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2 августа 2022, 20:05 Источник: ТАСС

Флаг США. Фото: Ilya Galakhov/globallook.com

Минфин США опубликовал обновленный санкционный список — в него попали 13 российских граждан, 30 юридических лиц и два судна.

В «черном списке» американского Минфина значатся, в частности, глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо его заместитель Кирилл Стремоусов, бывшая гимнастка, глава совета директоров «Национальной Медиа Группы» Алина Кабаева, предприниматели Дмитрий Пумапянский, Андрей Гурьев-старший и Андрей Гурьев-младший.

Санкции введены в отношении структур, связанных с центром «Сколково», ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» и ряд аффилированных с ним компаний.

Также в санкционном реестре юрлиц оказался «Комитет спасения за мир и порядок» - пророссийский исполнительный орган власти на территории Херсонской области.