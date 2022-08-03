Минобороны: Россия и Украина провели 27 операций по обмену пленными и телами погибших

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3 августа 2022, 17:49 Источник: ТАСС

Замминистра обороны РФ Александр Фомин. Фото: MOD Russia/globallook.com

С начала спецоперации Москва и Киев при посредничестве Красного Креста провели 27 операций по обмену пленными и телами погибших. Об этом сообщил в среду в ходе брифинга для иностранных военных атташе заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.

«При участии Международного комитета Красного Креста (МККК) <...> удалось организовать диалог с Киевом по вопросу обмена военнопленными и телами погибших военнослужащих. К настоящему времени проведено 27 таких операций», - заявил замминистра.

Также он сообщил о том, что в Минобороны создана работающая по принципам Женевской конвенции медицинская комиссия, которая занимается освидетельствованием раненых военнопленных.